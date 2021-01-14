МЗС – про рішення ЄСПЛ: важливий крок до притягнення Росії до відповідальності

Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Україна проти Росії" про порушення прав людини в окупованому Криму є перемогою нашої країни.

Про це в четвер, 14 січня, під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Це перемога України. Це важливий крок на шляху до притягнення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України. І з кожним кроком ціна цієї відповідальності буде рости", – зазначив дипломат.

Глава МЗС підкреслив, що Україна юридично бореться проти РФ не тільки в ЄСПЛ, але і в Міжнародному морському трибуналі і Суді Організації Об'єднаних націй.

"Вони всі крок за кроком будуть підтверджувати ту правду, яку Україна доносила світу з 2014 року, коли почалася російська агресія, і спростовувати всю пропаганду, яку поширювала Росія", – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, що ЄСПЛ визнав частково прийнятною скаргу України проти Російської Федерації про порушення прав людини в окупованому Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЄСПЛ став на сторону України у справі про пенсії в ОРДЛО.