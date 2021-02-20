Пентагон пообещал защитить Украину от России

В США подтвердили поддержку Украины в защите от российской агрессии, признавая суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Об этом в Twitter сообщил глава Пентагона Ллойд Остин после телефонного разговора с министром обороны Украины Андреем Тараном.

В Минобороны Украины раскрыли детали разговора, во время которого обсуждалось сотрудничество стран в оборонной сфере. Так, Остин подтвердил продолжение поддержки ВСУ в рамках Инициативы безопасности помощи (USAI).

В свою очередь Таран поблагодарил Штаты за поддержку и приближению к полноправному членству в НАТО.

"Мы постоянно наращиваем уровень совместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместном участии в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Поэтому, Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО", – отметил глава Минобороны Украины.

Министры также детально обсудили практические шаги реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина стала на шаг ближе к НАТО.