Мер Тернополя скоригував свою позицію щодо відмови від зимового локдауну

Лариса Гуменюк
Лариса Гуменюк
Політика
2,5 т.
Сергій Надал

Мер Тернополя Сергій Надал заявив про те, що якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих — влада міста призупинить рішення комісії і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У Тернополі спостерігалась тенденція до зменшення кількість інфікованих та пацієнтів, що перебувають на лікуванні у медичних закладах з діагнозом "коронавірусна інфекція". Практично були відсутні хворі серед дітей і працівників закладів освіти.

Коронавірус має властивість швидко поширюватися, і ми вже не виключаємо зростання кількості хворих. Після новорічних та різдвяних свят динаміка захворюваності може знову стати загрозливою. Тому ми постійно консультуємося з нашим медиками, вірусологами, з відділом охорони здоров'я", – написав очільник Тернополя.

Сергій Надал запевнив, що влада міста готова вжити всіх необхідних заходів у разі, якщо буде загроза здоров'ю та життю тернополян.

"Я не боюся приймати важкі, але правильні рішення, якщо в цьому є об'єктивна потреба. Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих — ми призупинимо рішення комісії і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину. Крім того, ми чітко розуміємо, що ідуть свята і тестування можуть не проводитися в повній мірі.

Ми ніколи не будемо ризикувати здоров’ям жителів нашої громади. Ми щоденно моніторимо ситуацію. Рішення приймаються на основі оцінки динаміки захворюваності", – заявив Сергій Надал.

Мер Тернополя скоригував свою позицію щодо відмови від зимового локдауну

УкраїнаТернопільКоронавірусЛокдаун