Лідер ОПЗЖ Бойко: немає даних, щоб називати Путіна вбивцею

Співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко сказав, що "немає даних" вважати президента Росії Володимира Путіна вбивцею.

Так проросійський політик прокоментував заяву президента США Джо Байдена про Путіна в ефірі "Право на владу" 1 квітня на телеканалі "1 + 1".

"У мене немає таких даних, що він – вбивця", – сказав він.

За словами Бойка, Байдена просто "спіймали журналісти". Крім того, член ОПЗЖ вважає, що українські чиновники не повинні називати Путіна вбивцею, оскільки це ускладнить переговори по Донбасу.

"А як ви збираєтеся вести переговори в нормандському форматі з такою позицією? Ви будете домовлятися або звинувачувати кого-то, обзивати?" – сказав Бойко.

Нагадаємо, під час одного з телеінтерв'ю Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Також президент США звинуватив лідера країни-агресора в спробах очорнити його репутацію.

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