Кравчук пояснив заяву про готовність вбивати окупантів: вік уже не стрілецький

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що не шкодує про свої слова про готовність зустрічати окупантів зі зброєю в руках і відкривати вогонь.

Своє недавнє висловлювання глава делегації країни в Тристоронній контактній групі пояснив в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу, 14 квітня. Ведучий програми зазначив, що російські ЗМІ масово розтиражували заяву політика. Журналіст запитав у Кравчука, чи не шкодує він про сказане.

"Не шкодую. Не один я такий сказав, так думають, можливо, мільйони. Я переконаний, що кожен українець у такий важкий для України час є одночасно захисником, патріотом, громадянином.

Візьміть ту ж Швейцарію. У кожній родині є зброя. І вона може бути використана для захисту своєї землі, народу", – відповів перший президент.

Водночас Кравчук визнав, що "трохи перебільшив", тому що в нього "вік уже не стрілецький".

"Але останнім часом я брав участь у різних змаганнях, принаймні, не було такого випадку, щоб я не потрапив у ціль. Я цим самим хочу сказати – не тому, що в мене є великі сили і я можу захистити Україну, – я ще раз підтвердив, що кожен українець повинен захищати свою землю, а вороги України повинні бути видворені за межі України, щоб їхнім духом тут не пахло", – зазначив Кравчук.

Нагадаємо:

раніше в ефірі "України 24" Кравчук заявив, що готовий вести оборонні бої на території свого дому в разі повномасштабного вторгнення армії Росії.

"Зброя почищена і підготовлена... Є охорона і пристрілювальні місця... Хоча я погано бачу, але стріляю добре. Буду до останнього – поки руки зброю триматимуть і поки ворога бачитиму. Я його, сучого сина, до себе не запрошував. Сам прийшов. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вб'ю... Торік був на полюванні. Зі 150-ти метрів, із першого пострілу точно в ціль. Ніхто спочатку не повірив", – сказав тоді Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками засідання ТКГ 14 квітня Кравчук заявив, що українська делегація в Тристоронній контактній групі та ОБСЄ готові працювати 24/7, щоб якомога швидше досягти миру на Донбасі, водночас піддаватися на провокації переговорники не будуть.