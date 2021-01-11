Кулеба вказав, як Росія блокує прогрес щодо Донбасу

У 2020 році Україна виконала всі умови щодо Донбасу, які було визначено на останній зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі. Тоді як Росія зі свого боку цього не зробила.

Тому минулий рік став не таким уже перспективним у питанні вирішення конфлікту щодо окупованих територій. Такою думкою в інтерв'ю OBOZREVATEL поділився міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що, з одного боку, Україна домоглася найтривалішого з початку російської агресії перемир'я, кількість жертв мінімізовано.

"Ми важко йшли до цього результату. Тут є особиста заслуга президента, глави його Офісу Андрія Єрмака, який вів переговори стосовно цього на рівні радників "нормандського формату". Безумовно, це досягнення, яке показує, що прогрес є. Також все, про що було домовлено на паризькому саміті, Україна виконала. Водночас Росія зробила все, щоб нічого не виконати зі свого боку", – заявив Кулеба.

За його словами, Україна відкрила КПВВ у Щасті й Золотому, щоб полегшити життя людей на прифронтовій території, а РФ не зробила нічого, і "просто заговорює тему". Також українська сторона визначила нові ділянки для взаємного розведення сил і засобів, а агресор їх не погоджує.

Міністр підкреслив, що в цьому плані "ситуація рухається по низхідній". До того ж такий перелом намітився після встановлення перемир'я, починаючи орієнтовно з вересня.

"Ми стали фіксувати, що переговори в Тристоронній контактній групі йдуть все складніше, все важче розмовляти радникам у "нормандському форматі". Безуспішними були мої спроби і німецького колеги провести ще один раунд переговорів на рівні міністрів закордонних справ. Тому, з одного боку, прогрес щодо Донбасу є, а з іншого – його немає", – підсумував Кулеба.

Повне інтерв'ю Дмитра Кулеби OBOZREVATEL читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у розмові з журналістами німецького видання глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не відмовиться від Криму й Донбасу, окупованих Росією.