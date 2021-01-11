Кулеба указал, как Россия блокирует прогресс по Донбассу

В 2020 году Украина выполнила все условия по Донбассу, которые были определены на последней встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже. Тогда как Россия со своей стороны этого не сделала.

Поэтому прошедший год стал не таким уже перспективным в вопросе решения конфликта относительно оккупированных территорий. Таким мнением в интервью OBOZREVATEL поделился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что с одной стороны Украина добилась самого продолжительного с начала российской агрессии перемирия, количество жертв минимизировано.

"Мы тяжело шли к этому результату. Тут есть личная заслуга президента, главы его Офиса Андрея Ермака, который вел переговоры по этому поводу на уровне советников "нормандского формата". Безусловно, это достижение, которое показывает, что прогресс есть. Также все, о чем было договорено на парижском саммите, Украина выполнила. В то же время Россия сделала все, чтобы ничего не выполнить со своей стороны", – заявил Кулеба.

По его словам, Украина открыла КПВВ в Счастье и Золотом, чтобы облегчить жизнь людей на прифронтовой территории, а РФ не сделала ничего, и "просто заговаривает тему". Также украинская сторона определила очередные участки для взаимного разведения сил и средств, а агрессор их не согласовывает.

Министр подчеркнул, что в этом плане "ситуация движется по нисходящей". Причем такой перелом наметился после установления перемирия, начиная ориентировочно с сентября.

"Мы стали фиксировать, что переговоры в Трехсторонней контактной группе идут все сложнее, все труднее разговаривать советникам в "нормандском формате". Безуспешными были мои попытки и немецкого коллеги провести еще один раунд переговоров на уровне министров иностранных дел. Поэтому с одной стороны прогресс по Донбассу есть, а с другой – его нет", – подытожил Кулеба.

Полное интервью Дмитрия Кулебы OBOZREVATEL читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разговоре с журналистами немецкого издания глава МЗС Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не откажется от Крыма и Донбасса, оккупированных Россией.