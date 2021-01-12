Кулеба розповів, як українці зможуть потрапити на інавгурацію Байдена

Українці зможуть бути присутніми на інавгурації президента США Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня, лише як приватні особи.

Єдиним, хто офіційно представлятиме нашу державу на церемонії, буде посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає ТСН.

За його словами, лише Єльченко отримав від американських колег офіційне запрошення на захід.

"Щодо решти українців, які просять міністерство посприяти у подорожі на урочистість, то вони будуть присутні виключно як приватні особи", – заявив Кулеба.

Він підкреслив, що інавгураційний комітет поінформував нотою всі іноземні дипломатичні представництва у Вашингтоні про те, що ніяких змін щодо рівня участі не передбачається.

Раніше Дмитро Кулеба говорив, що президент України Володимир Зеленський не отримував запрошення на інавгурацію Байдена.

Зазначимо, що через пандемію інавгурація обраного президента США Джо Байдена відбудеться у віртуальному форматі. Зокрема, після церемонії приведення до присяги буде проведено віртуальний парад.

Водночас ще чинний американський лідер Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації у Вашингтоні у зв'язку з інавгурацією обраного 46-го президента Байдена. Він діятиме на території міста з 11 до 24 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Єльченко сам заявив, що представлятиме країну на інавгурації Байдена. За його словами, церемонія вступу нового президента на посаду не пов'язана із зустрічами з іншими іноземними лідерами.