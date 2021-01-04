Стало відомо, як пройде інавгурація Байдена

Інавгурація обраного президента США Джо Байдена через пандемію COVID-19 відбудеться у віртуальному форматі.

Інавгураційний комітет оголосив, що після церемонії приведення до присяги в День інавгурації буде проведено віртуальний парад, передає CNN . Повідомляється, що в телевізійному віртуальному параді заплановано показати виступи громад у всій країні.

"Парад буде вшановувати героїв Америки, виділяти американців з усіх верств суспільства в різних штатах і регіонах та міркувати про різноманітність, спадщину та стійкість країни, оскільки ми починаємо нову американську еру", – пояснили в інавгураційному комітеті.

Також відомо, що після церемонії приведення до присяги Байден разом із першою леді Джилл Байден, віцепрезиденткою Камалою Гарріс із чоловіком Дагом Емхоффом візьмуть участь в оглядовому проході Східним фронтом Капітолію США з військовими.

"Це давня військова традиція, яка відображає мирну передачу влади новому головнокомандувачу, під час якої обраний президент проведе огляд готовності військ. На заході будуть представлені всі види збройних сил", – зазначили в комітеті.

Крім того, у президентському ескорті буде представлено кожен підрозділ збройних сил, включаючи оркестр армії США, Почесну варту об'єднаної служби, а також гвардію головнокомандувача та корпус бійців і барабанів із 3-го американського піхотного полку.

А за день до інавгурації, 19 січня, буде проведено національний меморіал у пам'ять про людей, загиблих через COVID -19.

Інавгурація Байдена відбудеться 20 січня в будівлі Капітолія у Вашингтоні, округ Колумбія. Через пандемію церемонія буде скорочена і на ній будуть дотримуватися суворих протоколів з охорони здоров'я та безпеки.

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