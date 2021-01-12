Кулеба рассказал, как украинцы смогут попасть на инаугурацию Байдена
Украинцы смогут присутствовать на инаугурации президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января, только как частные лица.
Единственным, кто официально будет представлять нашу страну на церемонии, будет посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Сніданок з 1+1", передает ТСН.
По его словам, только Ельченко получил от американских коллег официальное приглашение на мероприятие.
"В остальном украинцы, которые просят министерство помочь в поездке на торжество, то они будут присутствовать исключительно как частные лица", – заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что инаугурационный комитет сообщил нотой все иностранные дипломатические представительства в Вашингтоне о том, что никаких изменений по уровню участия не предвидится.
Ранее Дмитрий Кулеба говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не получал приглашения на инаугурацию Байдена.
Отметим, что из-за пандемии инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится в виртуальном формате. В частности, после церемонии приведения к присяге пройдут виртуальный парад.
В то же время еще действующий американский лидер Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне в связи с инаугурацией избранного 46-го президента Байдена. Он будет действовать на территории города с 11 до 24 января.
Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Ельченко сам заявил, что будет представлять страну на инаугурации Байдена. По его словам, церемония вступления нового президента в должность не связана со встречами с другими иностранными лидерами.