Кремль відповів на ідею України про зміну майданчика для засідань ТКГ

У Росії поки не вироблена позиція щодо зміни майданчика для засідань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляє ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи відповідну пропозицію віцепрем'єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

"Я не знаю, наскільки офіційно оголошувалося про цю позицію України, чи є це повною відмовою від того, щоб приїжджати в Мінськ. Але група є тристоронньою, тому тут необхідно буде виробити позицію ще двох сторін, а поки якоїсь позиції з цього приводу немає", – сказав він.

Водночас представник Кремля не зміг відповісти на питання, з чим може бути пов'язане рішення української сторони ініціювати екстрене позачергове засідання ТКГ щодо Донбасу.

"Це треба питати в української сторони", – зазначив він, додавши, що у Кремля "загалом є стурбованість ситуацією" в регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Резніков заявив про те, що представники Києва не будуть відвідувати засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську після зняття карантинних обмежень.

Крім того, українська делегація в ТКГ ініціювала позачергове екстрене засідання у зв'язку із загибеллю військовослужбовців ЗСУ на Донбасі протягом останнього тижня.