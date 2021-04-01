Кравчук відповів спікеру Путіна за заяви про "провокації" України

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Росія вкотре продемонструвала свою агресивну поведінку. Зокрема, не йти на переговорні процеси, а робити все для того, щоб Україна виконувала тільки забаганки Кремля.

За його словами, в цьому й полягає її "філософія Росії", яка може вирішувати питання лише військовим шляхом. Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи відмову РФ від повернення до режиму припинення вогню, а також висловлювання прессекретаря російського лідера Дмитра Пєскова про нібито "провокацію Україною війни на Донбасі".

"Будемо виходити з того, що росіяни уже воюють 150 років, якщо взяти всю історію Росії. Це головне. Вони не бачать іншого шляху вирішення питань, тільки силовий. Російська позиція на першому місці, а норми міжнародного права для них не є обов'язковими. Це філософія і позиція Росії", – підкреслив Кравчук.

Перший президент України зазначив, що РФ "постійно і завжди" готується до війни, але українці повинні бути готовими до такого сценарію, і робити все, щоб найгірше не відбулося.

Він також відповів на заяву Пєскова. Той, нагадаємо, сказав, мовляв у Кремлі побоюються, що "Україна може спровокувати конфлікт, який може викликати силове вирішення питання на Донбасі".

"Росія перебуває на нашій землі, її війська, зброя, концентруються бронесили біля українського кордону. І раптово йому в голову приходить така примха, нібито "Україна може спровокувати" з його точки зору... Вони провокують, а ми "можемо"! І ось ця позиція, що Україна для них повинна виконувати ці забаганки, які вони вважають необхідними, і тільки ті рішення правильні, які вони пропонують. А йти на переговорні процеси вони відмовляються. Але це не означає, що ми будемо опускати руки", – запевнив Кравчук.

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