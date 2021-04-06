Кравчук розповів, куди можуть перенести переговори ТКГ щодо Донбасу

Після завершення карантину через пандемію коронавірусу переговори Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі можуть перенести з Мінська до Польщі.

Про це у вівторок, 6 квітня, в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"Якщо взяти колишні соціалістичні країни, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань. Ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби нашої", – сказав перший президент України.

У тому ж випадку, якщо розглядати як варіант майданчику для перемовин країну не з колишнього соціалістичного блоку, то їх дуже багато, зазначив Кравчук. За його словами, головна умова – це має бути нейтральна демократична країна.

Нагадаємо, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що українська делегація в Тристоронній контактній групі більше не поїде в Мінськ для переговорів і зустрічей після скасування карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук заявив, що представники української делегації не братимуть участь в засіданнях політичної підгрупи ТКГ доти, доки не буде виключено "громадську експертку" Майю Пирогову.