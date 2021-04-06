Кравчук рассказал, куда могут перенести переговоры ТКГ по Донбассу

После завершения карантина из-за пандемии коронавируса переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе могут перенести из Минска в Польшу.

Об этом во вторник, 6 апреля, в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Если взять бывшие социалистические страны, то я бы назвал Польшу. Здесь не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы нашей", – сказал первый президент Украины.

В том же случае, если рассматривать как вариант площадки для переговоров страну не из бывшего социалистического блока, то их очень много, отметил Кравчук. По его словам, главное условие – это должна быть нейтральная демократическая страна.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе больше не поедет в Минск для переговоров и встреч после отмены карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук заявил, что представители украинской делегации не будут участвовать в заседаниях политической подгруппы ТКГ, до тех пор, пока не будет исключена "общественный эксперт" Майя Пирогова.