Кравчук: конфлікт на Донбасі може перерости в Третю світову

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що російсько-український конфлікт на Донбасі може перерости в Третю світову війну.

Таку думку він висловив в інтерв'ю телеканалу "Дождь". За його словами, саме тому потрібно взяти під контроль свої емоції, бажання і амбіції й сісти за стіл переговорів.

Кравчук зазначив, що шлях сили ніколи не призведе до тривалого миру, спокою і вирішення питань. Тільки домовленості, тому що "на силу завжди знайдеться сила".

"Ви чули заяву міністра оборони США? Він сказав: "Ми ніколи Україну не залишимо саму. Ми не дозволимо, щоб Росія здійснила агресію проти України", – це міністр оборони США сказав, а не я говорю. Через загострення мова вже йде не тільки про війну в Україні, йдеться вже і про те, що конфлікт може перерости в Третю світову війну", – сказав Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи має намір порушити питання введення "пасхального перемир'я" на Донбасі.