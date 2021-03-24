Кива – про захист дисертації: я все життя вчуся, не розумію, чому підняли хайп

Народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива прокоментував новину про те, що він буде захищати кандидатську дисертацію, зазначивши, що працював над нею протягом п'яти років.

Про це він повідомив у коментарі виданню "Гордон". Політик додав, що він вчиться все своє життя й отримав три вищі освіти, зокрема, він закінчив Національну академію внутрішніх справ України з червоним дипломом.

"Усе життя вчуся. У мене три вищі освіти, на секундочку. Я закінчив академію МВС з червоним дипломом і після цього почав потихеньку писати дисертацію. Зараз вона на виході. Я вже п'ять років займаюся цією темою. У мене є науковий керівник. Поступово проходжу певні етапи підготовки. Це вчений ступінь, процес саморозвитку", – розповів нардеп.

За словами Киви, він не розуміє, чому інформація про майбутній захист так розбурхала суспільство.

"У чому проблема, що людина вчиться? Я так розумію, з'явилася інформація про майбутній захист і треба підняти якийсь хайп. Напевно, чудово, що я привертаю таку увагу. Я коли буду хрестити дітей або після туалету мити руки, теж буду вам про це повідомляти", – заявив Кива.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ілля Кива захищатиме дисертацію кандидата наук за спеціальністю "Механізми державного управління". Вона називається "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава "Національного корпусу" на Луганщині Владислав Кирилов заявив, що під Харковом група сєвєродонеччан, яких пов'язують із нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою, серед білого дня побили людину.