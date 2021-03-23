Кива зібрався захищати кандидатську дисертацію з держуправління

Народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищатиме дисертацію кандидата наук за спеціальністю "механізми державного управління".

Про це стало відомо з документа про атестацію кадрів вищої кваліфікації, опублікованого в понеділок, 22 березня, на офіційному сайті Міністерства освіти та науки України.

Дисертація Киви має назву "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Науковим керівником нардепа став доктор наук із державного управління, професор Володимир Гурковський.

Серед офіційних опонентів Киви на захисті зазначено докторку наук із держуправління Аліну Помазу-Пономаренко та кандидатку наук із державного управління Ірину Жукову.

Раніше наукову статтю Киви публікували в науковому збірнику "Публічне урядування". Там зазначалося, що нардеп – аспірант Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава "Національного корпусу" на Луганщині Владислав Кирилов заявив, що під Харковом група сєвєродонеччан, яких пов'язують із нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою, серед білого дня побили людину.