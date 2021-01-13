Кива приїхав у Лубни після вибуху та потрапив у скандал за піар на тарифах. Відео

Олексій Тітофф Політика 12:06, 13.01.2021 Оновлено: 12:27, 13.01.2021

Народний депутат фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива зі скандалом приїхав у Лубни Полтавської області, де трапився вибух на газопроводі.

У місті політик відкривав нібито штаб із координації тарифних протестів, йдеться в ефірі місцевого телебачення. Однак на місці між Кивою та місцевими протестувальниками відбулася перепалка. Його звинуватили в піарі та розкритикували дії.

За словами нардепа, він прибув у Лубни нібито на запрошення своїх колег з ОПЗЖ, щоб відкрити "офіс для координації протестів". Однак люди на зустрічі заявили, що їхні протести не є політичними, а вони лише вимагають від влади зниження тарифів.

"Чому ви приїхали піаритися? Перш ніж приїхати, потрібно було з нами поговорити... А ви тут піарите свою партію", – сказав Киві чоловік, який назвався представником ініціативної групи громадян міста Лубни.

У відповідь Кива сказав, що він "громадянин України і має право" і уточнив, що в цьому штабі насамперед буде народ, який буде визначати свої дії в боротьбі з тарифами.

Нагадаємо, що в Полтавській області 9 січня стався потужний вибух, за попередніми даними, в результаті розгерметизації магістрального газопроводу. 10 січня було відновлено газопостачання всіх 17 населених пунктів Полтавщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні знову пройшли протести через підвищення тарифів на постачання та споживання газу.

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