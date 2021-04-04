Кива оприлюднив нову декларацію: зникла жомова яма, але з'явився годинник Rolex

Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Кива оприлюднив декларацію про доходи за 2020 рік.

У новій е-декларації нардеп зазначив, що за минулий рік заробив 454 тисячі гривень. При цьому готівкою в банку він тримає 425 тисяч гривень.

Місцем проживання він вказав квартиру в Києві, яка належить його дочці Катерині Киві.

У декларації депутат зазначив, що користується позашляховиком Toyota Land Cruiser 200 2019 року за 2 мільйони 197 тисяч гривень, який належить братові Дмитру Киві.

Також Кива повідомив, що отримав від брата в подарунок годинник Rolex за 392,4 тисячі гривень.

У володінні у нардепа є земельна ділянка в селі Соснівці Полтавської області площею 1 480 квадратних метрів.

Відзначимо, що в цьому році з декларації Киви зникла жомова яма, яку він здавав в оренду. Нагадаємо, журналісти-розслідувачі розповіли про те, що нардеп Кива задекларував квартиру, в якій не живе, переміщається по місту на автомобілі з неіснуючими номерами і отримує більше мільйона в рік від оренди жомової ями, яка поросла бур'яном.

Пізніше Кива показав "жомову яму", на якій заробив мільйони, і обматюкав журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти виявили зв'язок між нардепом Іллею Кивою та компанією, зареєстрованою жителем окупованих територій Луганської області.