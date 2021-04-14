Кислиця пояснив важливість для України дзвінка Байдена Путіну

Президент США Джо Байден під час телефонного спілкування з главою РФ Володимиром Путіним висловився щодо ескалації на Донбасі. Тому Україні важливо, щоб Штати та Росія контактували й далі.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Укрінформ. "Україна зацікавлена, щоб США контактували з Росією, інакше ситуація була б тупикова", – сказав дипломат.

Кислиця вважає, що Байден поки не готовий прийняти Путіна в Вашингтоні, або самому відвідати Москву. Тому їхня зустріч можлива на полях міжнародного заходу або ж і в двосторонньому форматі на "нейтральній території".

"У будь-якому разі, щоб така зустріч відбулася, їй передуватиме тривала підготовка щодо її змістового наповнення. Не думаю, що Вашингтону цікаві експромти", – пояснив дипломат.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним і закликав його знизити напругу на кордоні з Україною. Американський президент висловив свою стурбованість скупченням російського озброєння біля нашої країни і в окупованому Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сторони обговорювали шляхи вступу України в Альянс, а також ескалацію на Донбасі.