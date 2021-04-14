Кислица пояснил важность для Украины звонка Байдена Путину

Президент США Джо Байден во время телефонного общения с главой РФ Владимиром Путиным высказался относительно эскалации на Донбассе. Поэтому Украине важно, чтобы Штаты и Россия контактировали и дальше.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Укринформ. "Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая", – сказал дипломат.

Кислица считает, что Байден пока не готов принять Путина в Вашингтоне, или самому навестить Москву. Поэтому их встреча возможна на полях международного мероприятия или же и в двустороннем формате на "нейтральной территории".

"В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка по ее содержательному наполнению. Не думаю, что Вашингтону интересные экспромты", – пояснил дипломат.

Напомним, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным и призвал его снизить напряжение на границе с Украиной. Американский президент выразил свою обеспокоенность скоплением российского вооружения возле нашей страны и в оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсуждали пути вступления Украины в Альянс, а также эскалацию на Донбассе.