Казарін: Литва здобула незалежність, коли розпався СРСР, – із Кримом так само

Журналіст Павло Казарін висловив думку про те, що Крим може частково повторити долю Литви, яка отримала незалежність від СРСР уже після його розпаду.

Про це він заявив під час програми "Рандеву з Яніною Соколовою" на 5 каналі, коментуючи створений РНБО та затверджений Володимиром Зеленським документ про стратегію деокупації Криму (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Розумієте, Крим – він як толкієнівська каблучка: ти її добровільно віддати не можеш, але що довше ти її носиш, то більше перетворюєшся на Ґолума. Саме так відбувається з Російською Федерацією", – сказав журналіст.

На думку Казаріна, Росія не віддасть Криму добровільно, адже він є своєрідною гарантією "політичного довголіття" Володимира Путіна, зокрема його четвертого терміну на посаді президента.

Він вважає, що Україна зможе повернути Крим з окупації, коли Росія перестане бути імперією і почне усвідомлювати себя як національну державу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Казарін розвіяв міф про те, що Крим нібито більшу частину своєї історії належав Росії. Насправді росіяни тільки 1917 року стали етнічною більшістю на півострові.