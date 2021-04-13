"Голос" запропонував економічний антикризовий план для України

Партія "Голос" на тлі тотальної бідності в Україні, безробіття та вражаючих втрат економіки внаслідок декількох локдаунів через пандемію коронавірусу запропонувала власний антикризовий план задля виведення країни з такого становища.

Про це повідомила лідерка політсили Кіра Рудик, зазначила пресслужба. Вона наголосила, що за останній рік Україна "закріпила" за собою звання найбіднішої країни Європи. І мільйони українців щодня відчувають це на собі!

"Уряд своєю абсолютною некомпетентністю довів країну до цього стану. Попри пусті обіцянки зростання економіки, за перший квартал ми бачимо зниження на 3%. Безробіття зараз уже на рівні кризи 2009 року. За минулий рік близько мільйона українців, просто вдумайтесь в цю цифру, близько мільйона втратили роботу", – заявила Рудик.

Також вона акцентувала на розмірі втрат економіки внаслідок карантинних обмежень через пандемію коронавірусу.

"Ціна неоголошених заздалегідь локдаунів вражаюча. Лише сектор громадського харчування, ресторатори втратили більше шести мільярдів гривень. При цьому лише три мільярди гривень уряд виділив на всіх підприємців. Наразі більшість малих та середніх підприємств можуть протриматися в умовах карантину приблизно два місяці. Потім вони закриються назавжди. А державну допомогу, яку зараз виділяють, вони витратять на погашення кредитів", – заявила лідерка "Голосу".

Вона зауважила, що Кабмін не має плану для економіки і не може запропонувати нічого системного для захисту роботи та доходів українців. Врахувавши всі загрози, що стоять перед країною, партія "Голос" ініціювала позачергове скликання парламенту та запропонувала власний план виведення країни з кризи.

"Ми пропонуємо два конкретних кроки.

Перший. Це організована вакцинація. Ще 100 днів тому "Голос" запропонував дорожню карту вакцинації, потрібно просто скористатися нею зараз для того, щоб жодна вакцина не пропадала. Для того, щоб люди, які хочуть вакцинуватися, мали доступ. Вакцинація — це єдиний шанс для країни повернутися до нормальної роботи і життя.

І другий — це виконання антикризового економічного плану "Голосу". Ми закликаємо проголосувати наш законопроєкт №5346 для підтримки економіки. Це реальний план дій, щоб захистити робочі місця українців, зберегти підприємства від банкрутства і дати шанс нашій економіці на розвиток", – заявила Рудик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також "Голос" зареєстрував у Раді законопроєкт №5346, який передбачає допомогу бізнесу на період локдауну.