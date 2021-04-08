'Голос' зареєстрував законопроєкт про підтримку бізнесу під час локдауну: що передбачає

У партії "Голос" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №5346, який передбачає допомогу бізнесу на період локдауну.

Як повідомили у пресслужбі партії, йдеться про мораторій на податкові й планові неподаткові перевірки та звільнення від сплати ЄСВ всіх підприємств, які змушені закритися на час карантину.

Зокрема законопроєкт "Голосу" передбачає:

звільнити від сплати ЄСВ для всіх підприємств, які змушені закритися на час карантин, зокрема звільнити від сплати ЄСВ за найманих працівників;

ввести мораторій на всі планові неподаткові перевірки і зберегти мораторій на податкові перевірки, який у багатьох містах зараз ігнорують через спробу скасувати його постановою уряду;

надати право місцевій владі за потреби зменшувати ставки місцевих податків і зборів. Це допоможе підтримати локальний бізнес, якщо в місцевому бюджеті є на це ресурси;

розширити можливість отримати обіцяні 8 тисяч гривень виплати від держави, якщо діяльність підприємства підпадає під визначений перелік не лише за основним КВЕДом, але й за першими п'ятьма.

Як наголосила лідерка партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик, третій за рік локдаун ставить під загрозу запас міцності як українських підприємств, так і працівників, а єдина запланована допомога від влади на сьогодні – разова виплата 8 тисяч гривень, якої недостатньо.

"Тому ми запропонували реальні механізми підтримки підприємців та виклали їх у нашому законопроєкті. Ми вимагаємо скликати позачергове засідання Верховної Ради, щоб ухвалити цей законопроєкт та інші рішення, необхідні для захисту підприємців і працівників від бідності та економічного занепаду, захисту країни від агресії РФ та захисту громадян від коронавірусу", – сказала вона.

Рудик закликала парламент об’єднатися та знайти вихід зі створеної урядом кризи.

"Зараз критично важливо підтримати підприємців та зберегти робочі місця. І Верховна Рада повинна це зробити", – додала нардепка.