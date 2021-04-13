"Голос" предложил экономический антикризисный план для Украины

Партия "Голос" на фоне тотальной бедности в Украине, безработицы и впечатляющих потерь экономики вследствие нескольких локдаунов из-за пандемии коронавируса предложила собственный антикризисный план для вывода страны из создавшегося положения.

Об этом сообщила лидер политсилы Кира Рудик, отметила пресс-служба. Она подчеркнула, что за последний год Украина "закрепила" за собой звание самой бедной страны Европы. И миллионы украинцев ежедневно ощущают это на себе!

"Правительство своей абсолютной некомпетентностью довело страну до этого состояния. Несмотря на пустые обещания роста экономики за первый квартал мы видим снижение на 3%. Безработица сейчас уже на уровне кризиса 2009 года. За прошлый год около миллиона украинцев, просто вдумайтесь в эту цифру, около миллиона потеряли работу", – заявила Рудик.

Также она акцентировала на размере потерь экономики вследствие карантина из-за пандемии коронавируса.

"Цена необъявленных заранее локдаунов впечатляющая. Только сектор общественного питания, рестораторы потеряли более шести миллиардов гривен. При этом только три миллиарда гривен правительство выделило на всех предпринимателей. Сейчас большинство малых и средних предприятий могут продержаться в условиях карантина примерно два месяца. Затем они закроются навсегда . А государственную помощь, которую сейчас выделяют, они потратят на погашение кредитов", – заявила лидер "Голоса".

Она отметила, что у Кабмина нет плана для экономики и он не может предложить ничего системного для защиты работы и доходов украинцев. Учитывая все угрозы, стоящие перед страной, партия "Голос" инициировала внеочередной созыв парламента и предложила собственный план вывода страны из кризиса.

"Мы предлагаем два конкретных шага.

Первый. Это организованная вакцинация. Еще 100 дней назад "Голос" предложил дорожную карту вакцинации, нужно просто воспользоваться ею сейчас для того, чтобы ни одна вакцина не пропадала. Для того, чтобы люди, которые хотят вакцинироваться, имели доступ. Вакцинация – это единственный шанс для страны вернуться к нормальной работе и жизни.

И второй – это выполнение антикризисного экономического плана "Голоса". Мы призываем проголосовать наш законопроект №5346 для поддержки экономики. Это реальный план действий, чтобы защитить рабочие места украинцев, уберечь предприятия от банкротства и дать шанс нашей экономике на развитие", – заявила Рудик.

Как сообщал OBOZREVATEL, также "Голос" зарегистрировал в Раде законопроект №5346, который предусматривает помощь бизнесу на период локдауна.