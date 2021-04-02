Гармаш – про тривожну тенденцію в ТКГ: ми говоримо не з тими

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила про тривожну тенденцію з боку Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ). В останній допускають до участі в переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі "експертів" із ОРДЛО.

Такі дії де-факто перетворюють формат засідань на п'ятисторонні й легітимізують участь у них представників "Л/ДНР". Про це розповів представник Донецька в ТКГ Сергій Гармаш на "Апостроф ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"ОБСЄ, яка є посередником на переговорах в Мінську, останнім часом демонструє зацікавленість у продовженні формату зустрічей за участю представників ОРДЛО і погоджується на участь нелегітимних учасників цих переговорів. Ми бачимо, що ОБСЄ як модератор і посередник," закриває очі "на порушення самого формату: в переговорах беруть участь люди, які не заявлені ні МЗС Росії, ні МЗС України, ні, тим більше, ОБСЄ", – заявив він.

За його словами, йдеться про так званих "експертів" з ОРДЛО, які з'явилися в переговорному процесі з початку 2021 року.

"У цих людей з боку ОБСЄ ніхто не питає, хто вони і в ролі кого беруть участь в переговорах. Ба більше, вона також надає їм технічну можливість для участі. Це дійсно тривожна тенденція і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук жорстко порушував це питання", – зазначив Гармаш.

Він підкреслив, що документальна основа Мінського процесу передбачає тристоронній формат, а представники ОРДЛО мають право консультувати тільки з двох питань – проведення місцевих виборів і особливостей окремих районів.

Гармаш додав, що зараз у ТКГ, на жаль, ведуться переговори з представниками ОРДЛО і в підгрупі з безпеки, і щодо обміну полоненими, і з економічних питань. Хоча в Мінському комплексі заходів це не відноситься до їхньої компетенції.

"Ми ці питання повинні обговорювати з Росією і, можливо, не маємо просування в цьому процесі, оскільки говоримо не з тими", – підсумував він.

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