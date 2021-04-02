Гармаш – про тривожну тенденцію в ТКГ: ми говоримо не з тими
Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила про тривожну тенденцію з боку Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ). В останній допускають до участі в переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі "експертів" із ОРДЛО.
Такі дії де-факто перетворюють формат засідань на п'ятисторонні й легітимізують участь у них представників "Л/ДНР". Про це розповів представник Донецька в ТКГ Сергій Гармаш на "Апостроф ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"ОБСЄ, яка є посередником на переговорах в Мінську, останнім часом демонструє зацікавленість у продовженні формату зустрічей за участю представників ОРДЛО і погоджується на участь нелегітимних учасників цих переговорів. Ми бачимо, що ОБСЄ як модератор і посередник," закриває очі "на порушення самого формату: в переговорах беруть участь люди, які не заявлені ні МЗС Росії, ні МЗС України, ні, тим більше, ОБСЄ", – заявив він.
За його словами, йдеться про так званих "експертів" з ОРДЛО, які з'явилися в переговорному процесі з початку 2021 року.
"У цих людей з боку ОБСЄ ніхто не питає, хто вони і в ролі кого беруть участь в переговорах. Ба більше, вона також надає їм технічну можливість для участі. Це дійсно тривожна тенденція і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук жорстко порушував це питання", – зазначив Гармаш.
Він підкреслив, що документальна основа Мінського процесу передбачає тристоронній формат, а представники ОРДЛО мають право консультувати тільки з двох питань – проведення місцевих виборів і особливостей окремих районів.
Гармаш додав, що зараз у ТКГ, на жаль, ведуться переговори з представниками ОРДЛО і в підгрупі з безпеки, і щодо обміну полоненими, і з економічних питань. Хоча в Мінському комплексі заходів це не відноситься до їхньої компетенції.
"Ми ці питання повинні обговорювати з Росією і, можливо, не маємо просування в цьому процесі, оскільки говоримо не з тими", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
делегація України в Тристоронній контактній групі запропонувала з 00:00 1 квітня забезпечити дотримання повного і всеосяжного збереження режиму тиші на Донбасі. Але ініціатива не знайшла підтримки з боку російської делегації – фактично Росія офіційно відмовилася від припинення вогню.
Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Україна найближчим часом може підняти питання про відновлення Росією режиму припинення вогню на рівні політичних радників "нормандської четвірки".
Також він на графіку наочно показав, як "Л/ДНР" посилювали обстріли на Донбасі перед зустрічами РНБО і ТКГ.
Крім цього, Арестович вказав на дивні речі в поведінці військово-політичного керівництва Росії щодо продовження режиму припинення вогню на Донбасі.