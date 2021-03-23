Гармаш – про участь Байдена в "нормандському форматі": це зовсім фантастична ідея

Участь президента США Джо Байдена в переговорах "нормандської четвірки" щодо Донбасу в разі розширення формату не розглядається.

Про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в інтерв'ю "Радіо НВ". Таку ідею він назвав фантастичною.

"Про те, що Америка увійде в "нормандський формат" і Байден сяде за стіл переговорів, навіть не йдеться. Це зовсім вже фантастична, по-моєму, ідея", – заявив представник України в ТКГ.

Водночас Гармаш допустив можливість участі в майбутньому в переговорах щодо Донбасу американського зовнішньополітичного радника президента США або ж офіційного спостерігача від Штатів.

"Байден разом із [канцлеркою Німеччини Ангелою] Меркель, [президентом Франції Еммануелем] Макроном, [главою РФ Володимиром] Путіним і [президентом України Володимиром] Зеленським за один стіл поки не сяде, про це не йдеться. Знову ж – на це потрібна згода учасників нормандського формату.

Тому було б чудово, якби в цьому форматі з'явився зовнішньополітичний радник від Сполучених Штатів або хоча б офіційний спостерігач від Сполучених Штатів. Це більш імовірно, скажімо так. Під впливом, тиском західних партнерів Росія може на це піти", – сказав член ТКГ.

Нагадаємо, очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що участь Америки в "нормандському форматі" має зміцнити переговори, адже РФ буде зважати на таку сильну сторону, як Штати.

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