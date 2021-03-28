"ЄС" показала готовність до справжнього об'єднання заради країни: партія опублікувала заяву

Результати екзит-полу на 87 виборчому окрузі свідчать, що позиція щодо об’єднання демократичних сил і зняття кандидатки "Європейської Солідарності" на користь Руслана Кошулинського були правильним кроком.

Про це йдеться в заяві партії, опублікованій на офіційному сайті. Зазначається, що політсила таким кроком ще раз зарекомендувала себе як відповідальна та здатна свій вузькопартійний інтерес підпорядковувати загальній меті опозиційних проукраїнських сил.

"Шкода, що інші опозиційні партії, на відміну від "ЄС", не спромоглися публічно підтримати Руслана Кошулинського, і це мовчання вартувало тих кількох відсотків, які б точно спрацювали на перемогу єдиного опозиційного кандидата", – зауважили в "ЄС".

""ЄС" закликає усіх учасників виборчого процесу у фінальній його стадії зосередити зусилля на чесному підрахунку голосів, захисті результатів і високоймовірній перемозі Руслана Кошулинського як спільного кандидата "Європейської Солідарності" та "Свободи"", – йдеться в заяві.

Зазначається, що довибори у Покровську, де кандидатка від "ЄС" Юлія Кузьменко зайняла третє місце, показали безальтернативність "Євросолідарності" як демократичної опозиційної партії, спроможної мобілізувати проукраїнський електорат південних та східних областей, що було наочно продемонстровано ще на місцевих виборах минулого року.

Це при тому, що кампанія проходила без участі самої кандидатки, зауважили в партії.

"Але Юлі і нашій команді вдалося донести цьому важливому регіону нашу програму, позицію і переконання, що Україна починається з Донбасу. Прикро, що інші демократичні партії не підтримали єдиного кандидата від "ЄС", тоді б результат Кузьменко був би більш переконливим", – йдеться в заяві.

"На цих довиборах "Європейська Солідарність" показала готовність до справжнього об’єднання патріотичних проукраїнських сил заради країни, аби дати відсіч олігархату і реваншу. Шлях до об’єднання – безальтернативний, якщо ми хочемо зберегти країну і врятувати її від зеленої непрофесійної команди", – заявили в партії, подякувавши всім виборцям, які віддали свої голоси за Кузьменко і Кошулинського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 28 березня, в Україні пройшли проміжні вибори депутатів до Верховної Ради, а також повторні вибори до 186 місцевих рад. В окрузі №87 (Івано-Франківська область) та №50 (Донецька область) мешканці обирали своїх представників до парламенту.