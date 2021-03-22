Єрмак – про погроми на Банковій: люди були налаштовані на провокацію

Прихильники засудженого в Одесі Сергія Стерненка, які 20 березня влаштували погром на Банковій у Києві, були налаштовані на провокацію конфлікту.

Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7) 22 березня, яка відбувалась у режимі відеоконференції, повідомляється на сайті глави держави.

Він запевнив, що позиція президента Володимира Зеленського залишається незмінною – всі громадяни мають право на мирні акції, але події біля ОП 20 березня такими не були.

"Люди, які вийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося в суботу, є неприпустимим для демократичної країни, яка перебуває в стані війни і дуже дорогою ціною завоювала право на свободу і незалежність", – підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, що в суботу, 20 березня, під Офісом президента відбулася акція протесту прихильників Сергія Стерненка, засудженого за викрадення депутата. Протестувальники запалили фаєри, запустили піротехніку, облили будівлю фарбою і вибили шибки.

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