Дубінський – про санкції США: ніколи не буду маріонеткою країни-агресора або євроатлантичних "партнерів"
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що він ніколи не втручався у вибори в інших країнах.
Так він відреагував на введення проти нього і групи інших українців санкцій із боку США. У своєму Telegram-каналі нардеп уточнив, що "ніколи не буде маріонеткою для країни-агресора або для євроатлантичних партнерів".
Дубінський назвав неправдивими звинувачення щодо його зв'язків із нардепом Андрієм Деркачем.
"Я ніколи не втручався у вибори в інших державах, зокрема і американські вибори, і ніколи не мав стосунку до оприлюднення або інших таких дій так званих плівок Порошенко-Байдена. І це всі прекрасно знають", – написав він.
Також Дубінський заявив, що його відповідь матиме юридичний характер.
"Стосовно моїх подальших дій, то ці дії щодо цього питання матимуть юридичний характер", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, США ввели санкції проти Дубінського і ще шістьох українців, а також проти чотирьох сайтів через втручання у їхні вибори.
У відомстві пояснили, що українські громадяни й організації стали частиною "пов'язаної з Росією мережі впливу, яка причетна до Андрія Деркача".