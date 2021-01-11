Дубінський – про санкції США: ніколи не буду маріонеткою країни-агресора або євроатлантичних "партнерів"

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що він ніколи не втручався у вибори в інших країнах.

Так він відреагував на введення проти нього і групи інших українців санкцій із боку США. У своєму Telegram-каналі нардеп уточнив, що "ніколи не буде маріонеткою для країни-агресора або для євроатлантичних партнерів".

Дубінський назвав неправдивими звинувачення щодо його зв'язків із нардепом Андрієм Деркачем.

"Я ніколи не втручався у вибори в інших державах, зокрема і американські вибори, і ніколи не мав стосунку до оприлюднення або інших таких дій так званих плівок Порошенко-Байдена. І це всі прекрасно знають", – написав він.

Також Дубінський заявив, що його відповідь матиме юридичний характер.

"Стосовно моїх подальших дій, то ці дії щодо цього питання матимуть юридичний характер", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США ввели санкції проти Дубінського і ще шістьох українців, а також проти чотирьох сайтів через втручання у їхні вибори.

У відомстві пояснили, що українські громадяни й організації стали частиною "пов'язаної з Росією мережі впливу, яка причетна до Андрія Деркача".