Данілов: такого поняття, як "Донбас", не існує

Не існує такого поняття, як "народ Донбасу". Цей вираз нав'язується Росією, як країною-агресором.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов, передає Укрінформ.

"Слово "Донбас" немає в жодному нормативному правовому документі нашої держави. Це дефініція, яка нам нав'язується Російською Федерацією – "народ Донбасу", "вибір Донбасу", "Донбас не поставлять на коліна". Нам треба чітко дотримуватися наших нормативно-правових документів", – пояснив він.

Данілов зазначив, що є території Донецької та Луганської областей України та ніякого "Донбасу" не існує. Глава РНБО пояснив, що такі вирази дають Росії можливість говорити про розвал України.

"Це дуже небезпечно, коли ми починаємо такі речі говорити", – підкреслив Данілов.

Раніше він повідомив, що Росія почала захоплювати Донбас з 1994 року, розв'язавши там приховану війну і знищивши все українське, в тому числі і телебачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Данілов сказав, що можуть ввести санкції проти осіб, причетних до переміщення контрафактної продукції з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей.