Біля кордону України найбільша концентрація військ РФ із 2014 року: заява Білого дому

Росія зосередила біля кордону України найбільшу кількість своїх військ із початку війни в 2014 році.

Таку заяву на брифінгу 8 квітня зробила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Вона також прокоментувала загибель п'ятьох українських військових на цьому тижні.

За словами Псакі, США стурбовані ескалацією російської агресії на Донбасі.

"Росія наразі має більше військ біля українських кордонів, ніж за весь час із 2014 року. П'ятьох українських військових було вбито на цьому тижні. Це все вкрай тривожні ознаки", – сказала прессекретарка Білого дому.

Вона також нагадала про телефонну розмову президентів США й України Джо Байдена і Володимира Зеленського, підкресливши, що Сполучені Штати обговорюють ситуацію із союзниками по НАТО.

Нагадаємо, що 2 квітня, відбулася перша телефонна розмова Байдена і Зеленського. Американський лідер підтвердив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також запевнив, що Київ не залишиться наодинці перед обличчям російської агресії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі 31 березня оприлюднили кадри з російською військовою технікою, яку везуть до кордону з Україною, і авіацією. Також з'явилися інші відео про переміщення російської військової техніки.