У границы Украины самая большая концентрация войск РФ с 2014 года: заявление Белого дома

Россия сосредоточила у границы Украины самое большое количество своих войск с начала войны в 2014 году.

Такое заявление на брифинге 8 апреля сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она также прокомментировала гибель пятерых украинских военных на этой неделе.

По словам Псаки, США обеспокоены эскалацией российской агрессии на Донбассе.

"Россия сейчас имеет больше войск у украинских границ, чем за все время с 2014 года. Пять украинских военных были убиты на этой неделе. Это все крайне тревожные признаки", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она также напомнила о телефонном разговоре президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, подчеркнув, что Соединенные Штаты обсуждают ситуацию с союзниками по НАТО.

Напомним, что 2 апреля, состоялся первый телефонный разговор Байдена и Зеленского. Американский лидер подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заверил, что Киев не останется наедине перед лицом российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети 31 марта обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещении российской военной техники.