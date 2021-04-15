Байден зробив заяву про Росію: я міг би зайти далі з санкціями

Президент США Джо Байден заявив, що міг би зайти ще далі з санкціями проти Росії, але він прагне, щоб американці і росіяни жили в мирі один з одним.

Про це глава держави сказав у своєму виступі 15 квітня, присвяченому темі введення обмежувальних заходів щодо низки російських громадян і компаній. Трансляція велася на YouTube-каналі Білого дому (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коротко про головне з заяви Байдена:

він прагне миру і зараз настав час для деескалації відносин з РФ, але змушений діяти у відповідь на загрозу;

військова активність РФ навколо України викликає побоювання;

представники двох країн обговорюють можливість зустрічі глав держав;

США розглядають можливість введення санкцій проти "Північного потоку-2";

якщо Москва продовжить в тому ж дусі, він готовий на подальші заходи.

Так, глава держави висловив переконання, що і росіяни, і американці цінують мирне життя. Водночас він зазначив, що не може залишити без відповіді спроби втручання у вибори, про що він попереджав російського президента Володимира Путіна. За словами президента, він говорив з лідером РФ з повагою і відверто.

"Я чітко зазначив: коли ми будемо знати, хто винен у втручанні – ми вживатимемо заходів. Я заявив Путіну, що ми пропорційно відповімо на неналежні дії Росії. Я б міг зайти далі з санкціями, але не хочу цього", – сказав Байден.

Також президент пояснив, що готовий ухвалювати подальші заходи, якщо Росія продовжить заважати американській демократії. Це ж стосується і дій проти партнерів США.

Байден підкреслив, що запропонував Путіну зустрітися влітку в Європі. Наразі представники двох країн обговорюють можливість такої зустрічі.

Крім того, американський президент нагадав, що в розмові з лідером РФ висловлював стурбованість військовою активністю російських військ навколо України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адміністрація президента США Джо Байдена заявила про введення нових санкцій проти Росії (подивитися повний список можна тут). Окрім цього, з країни вирішили вислати 10 російських дипломатів. Те, що сталося, також зачепило юридичних осіб, пов'язаних із російською окупацією та репресіями в Криму.

Крім того, глава держави оголосив у країні надзвичайний стан через загрозу національній безпеці з боку Москви.