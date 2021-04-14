Арестович викрив фейк окупантів про виключення з ТКГ Гармаша і Казанського

Зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу не виключали ані Дениса Казанського, ані Сергія Гармаша.

Про це "Стране" заявив речник української делегації Олексій Арестович, коментуючи інформацію, поширену так званим "МЗС ДНР" через сепаратистські Telegram-канали.

"Це неправда. Телеграм-канали багато чого пишуть. Цитуючи Мюллера, вірити в наш час не можна нікому, навіть самому собі. Але мені можна. Нікого з переговорів не виключили", – зазначив речник.

Водночас Арестович уточнив, що також не було виведено і "громадську експертку" Маю Пирогову, чого вимагав Київ для розблокування переговорів у політичній підгрупі.

"Поки що Пирогова на засіданнях не присутня. Але вона і не виключена з переговорного процесу", – сказав він.

Зазначимо, в повідомленні окупантів ішлося про те, що в ТКГ нібито вирішили вивести Гармаша та Казанського для розблокування переговорів.

Нагадаємо, що Росія намагається нав'язати в ТКГ так звану "громадську експертку", яку в 2007 році було засуджено за шахрайство і квартирні афери, а в 2018-му – за тероризм (заочно).

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава української делегації Леонід Кравчук назвав умову для розблокування роботи політичної підгрупи – це виведення Пирогової.