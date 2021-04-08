Названо аксесуари, які роблять старшою будь-яку дівчину. Фото

Дівчина може як виглядати трохи молодшою, так і самостійно додати собі кілька років, підібравши неправильні аксесуари. Серед них сумки в тон туфлям, прикраси з бісеру і страз, брошки й багато іншого.

Від цих речей усім варто давно відмовитися. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з антитрендовими аксесуарами, які зіпсують ваш зовнішній вигляд й образ.

Універсальна пара "сумка і взуття в тон" не тільки застаріла сама по собі, але і додає віку всім своїм прихильницям. Тому потрібно розбавляти свій образ яскравими кольорами, і не обов'язково, щоб вони поєднувалися.

Прикраси в стилі хендмейд з безліччю елементів підходять дівчатам-підліткам, які захопилися модою епохи 90-х. Різноманітні фенечки, сережки та намиста з бісеру навряд чи омолодять дорослих жінок і тільки зроблять їхній образ безглуздим.

З наймоднішим аксесуаром сезону варто бути обережною: якщо обрати дуже товсту чорну оправу, то можна ненароком додати собі кілька років. Вся річ у тім, що така оправа висвічує навіть найбільш непомітні вікові зміни шкіри обличчя.

Мереживні в'язані палантини й шарфи з візерунками у східному стилі давно вийшли з моди: складні орнаменти не лише старять, а й одним махом знищують всі спроби йти в ногу з часом.

Акуратна невелика брошка – аксесуар, який навряд чи коли-небудь втратить свою актуальність. Протилежна ситуація відбувається з масивними брошками: їхнє невміле використання здатне "зістарити" навіть наймолодших дівчат.

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