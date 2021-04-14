Казкові весільні сукні з минулого, від яких в захваті сучасні наречені

Користувачі мережі часто діляться ексклюзивними кадрами з весіль, які зроблені понад 50 років тому. Мода постійно змінювалася: сукні були білосніжними і кольоровими, пишними і облягаючими, однотонні і з вишивками.

OBOZREVATEL зібрав раритетні фото весільних суконь, які будуть не менш актуальні сьогодні. Вбрання наречених тих часів були щедро прикрашені бантами та мереживом.

Вишукане вбрання нареченої, ніби з казки.

Акцент весільного образу зроблений на ексклюзивній фаті. Reddit/miserendino

Пишне біле плаття, вельон, зачіска і букет – понад 50 років тому були ті ж традиції, що і зараз.

Багатошарова пишна сукня нареченої пошита 60 років тому. Reddit/lolasnickner

Елегантна сукня зі шлейфом підкреслює скромність нареченої.

Приголомшливо красива сукня нареченої. Instagram/kristalwightmusic

50 років тому деякі наречені обирали лаконічні та стримані образи.

Ніжна наречена схожа на голівудську акторку. Instagram/melissazhabotynska

Молодята ріжуть весільний торт.

Наречена схожа на принцесу. Instagram/the_people_tree

Повітряна біла сукня з відкритими плечима додає особливого шарму нареченій.

Ніжна сукня нареченої у 1950 році. Reddit/Yummiiscrumboes

Атласна сукня зі шлейфом була ексклюзивом в ті роки. Оцінивши вартість сукні нареченої, можна було зрозуміти чи багатою була родина.

Весільне фото зроблене 65 років тому. Instagram/ashpullen13

Мода у 1960-70 роки змінювалася, деякі дівчата йшли під вінець у неординарних та яскравих образах.

Наречена виходила заміж у короткій рожевій сукні. Reddit/imaginemyflaws

Вбрання нареченої також підпадало під модні тенденції.

Тендітна наречена у ніжній сукні позує з коханим. Instagram/luminaramaya

Весільні сукні 50 років тому демонстрували ніжність і скромніть наречених, тому ви не зустрінете занадто глибоких декольте й міні-спідниць.

Ніжна наречена 50 років тому. Instagram/krisgillentine

Якщо сім'я могла дозволити собі дорогу сукню, її замовляли у кравця. Якщо ж не було коштів – то наречена йшла під вінець у найкрасивішій сукні зі свого гардероба.

Весільне фото 1930-х років. Reddit/mayhem6

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