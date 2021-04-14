Сказочные свадебные платья из прошлого, от которых в восторге современные невесты

Пользователи сети часто делятся эксклюзивными кадрами из свадеб, которые сделаны более 50 лет назад. Мода постоянно менялась: платья были белыми и цветными, пышными и облегающими, однотонными и с вышивками.

OBOZREVATEL собрал раритетные фото свадебных платьев, которые будут не менее актуальны сегодня. Наряды невест того времени были щедро украшены бантами и кружевами.

Изысканный наряд невесты, будто из сказки.

Акцент свадебного образа сделан на эксклюзивной фате. Reddit/miserendino

Пышное белое платье, фата, прическа и букет – больше 50 лет назад были те же традиции, что и сейчас.

Многослойное пышное платье невесты пошито 60 лет назад. Reddit/lolasnickner

Элегантное платье со шлейфом подчеркивает скромность невесты.

Потрясающе красивое платье невесты. Instagram/kristalwightmusic

50 лет назад некоторые невесты выбирали лаконичные и сдержанные образы.

Нежная невеста похожа на голливудскую актрису. Instagram/melissazhabotynska

Молодожены режут свадебный торт.

Невеста похожа на принцессу. Instagram/the_people_tree

Воздушное белое платье с открытыми плечами придает особый шарм невесте.

Нежное платье невесты в 1950 году. Reddit/Yummiiscrumboes

Атласное платье со шлейфом было эксклюзивом в те годы. Оценив стоимость платья невесты, можно было понять или семья была богатой.

Свадебное фото сделано 65 лет назад. Instagram/ashpullen13

Мода в 1960-70 годы менялась, некоторые девушки шли под венец в неординарных и ярких образах.

Невеста выходила замуж в коротком розовом платье. Reddit/imaginemyflaws

Наряд невесты менялся, следуя модным тенденциям.

Хрупкая невеста в нежном платье позирует с любимым. Instagram/luminaramaya

Свадебные платья 50 лет назад демонстрировали нежность и скромность невест, поэтому вы не встретите слишком глубоких декольте и мини-юбок.

Нежная невеста 50 лет назад. Instagram/krisgillentine

Если семья могла позволить себе дорогое платье, его заказывали у портного. Если же не было средств – то невеста шла под венец в самом красивом платье из своего гардероба.

Свадебное фото 1930-х годов. Reddit/mayhem6

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