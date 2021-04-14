Сказочные свадебные платья из прошлого, от которых в восторге современные невесты
Пользователи сети часто делятся эксклюзивными кадрами из свадеб, которые сделаны более 50 лет назад. Мода постоянно менялась: платья были белыми и цветными, пышными и облегающими, однотонными и с вышивками.
OBOZREVATEL собрал раритетные фото свадебных платьев, которые будут не менее актуальны сегодня. Наряды невест того времени были щедро украшены бантами и кружевами.
Изысканный наряд невесты, будто из сказки.
Пышное белое платье, фата, прическа и букет – больше 50 лет назад были те же традиции, что и сейчас.
Элегантное платье со шлейфом подчеркивает скромность невесты.
50 лет назад некоторые невесты выбирали лаконичные и сдержанные образы.
Молодожены режут свадебный торт.
Воздушное белое платье с открытыми плечами придает особый шарм невесте.
Атласное платье со шлейфом было эксклюзивом в те годы. Оценив стоимость платья невесты, можно было понять или семья была богатой.
Мода в 1960-70 годы менялась, некоторые девушки шли под венец в неординарных и ярких образах.
Наряд невесты менялся, следуя модным тенденциям.
Свадебные платья 50 лет назад демонстрировали нежность и скромность невест, поэтому вы не встретите слишком глубоких декольте и мини-юбок.
Если семья могла позволить себе дорогое платье, его заказывали у портного. Если же не было средств – то невеста шла под венец в самом красивом платье из своего гардероба.
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