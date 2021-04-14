Казкові весільні сукні з минулого, від яких в захваті сучасні наречені
Користувачі мережі часто діляться ексклюзивними кадрами з весіль, які зроблені понад 50 років тому. Мода постійно змінювалася: сукні були білосніжними і кольоровими, пишними і облягаючими, однотонні і з вишивками.
OBOZREVATEL зібрав раритетні фото весільних суконь, які будуть не менш актуальні сьогодні. Вбрання наречених тих часів були щедро прикрашені бантами та мереживом.
Вишукане вбрання нареченої, ніби з казки.
Пишне біле плаття, вельон, зачіска і букет – понад 50 років тому були ті ж традиції, що і зараз.
Елегантна сукня зі шлейфом підкреслює скромність нареченої.
50 років тому деякі наречені обирали лаконічні та стримані образи.
Молодята ріжуть весільний торт.
Повітряна біла сукня з відкритими плечима додає особливого шарму нареченій.
Атласна сукня зі шлейфом була ексклюзивом в ті роки. Оцінивши вартість сукні нареченої, можна було зрозуміти чи багатою була родина.
Мода у 1960-70 роки змінювалася, деякі дівчата йшли під вінець у неординарних та яскравих образах.
Вбрання нареченої також підпадало під модні тенденції.
Весільні сукні 50 років тому демонстрували ніжність і скромніть наречених, тому ви не зустрінете занадто глибоких декольте й міні-спідниць.
Якщо сім'я могла дозволити собі дорогу сукню, її замовляли у кравця. Якщо ж не було коштів – то наречена йшла під вінець у найкрасивішій сукні зі свого гардероба.
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