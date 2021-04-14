Казкові весільні сукні з минулого, від яких в захваті сучасні наречені

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Мода
3 хвилини
1,5 т.
Ексклюзивні сукні вражають своєю красою

Користувачі мережі часто діляться ексклюзивними кадрами з весіль, які зроблені понад 50 років тому. Мода постійно змінювалася: сукні були білосніжними і кольоровими, пишними і облягаючими, однотонні і з вишивками.

OBOZREVATEL зібрав раритетні фото весільних суконь, які будуть не менш актуальні сьогодні. Вбрання наречених тих часів були щедро прикрашені бантами та мереживом.

Вишукане вбрання нареченої, ніби з казки.

Акцент весільного образу зроблений на ексклюзивній фаті

Пишне біле плаття, вельон, зачіска і букет – понад 50 років тому були ті ж традиції, що і зараз.

Багатошарова пишна сукня нареченої пошита 60 років тому.

Елегантна сукня зі шлейфом підкреслює скромність нареченої.

Приголомшливо красива сукня нареченої

50 років тому деякі наречені обирали лаконічні та стримані образи.

Ніжна наречена схожа на голівудську акторку

Молодята ріжуть весільний торт.

Наречена схожа на принцесу

Повітряна біла сукня з відкритими плечима додає особливого шарму нареченій.

Ніжна сукня нареченої у 1950 році.

Атласна сукня зі шлейфом була ексклюзивом в ті роки. Оцінивши вартість сукні нареченої, можна було зрозуміти чи багатою була родина.

Весільне фото зроблене 65 років тому

Мода у 1960-70 роки змінювалася, деякі дівчата йшли під вінець у неординарних та яскравих образах.

Наречена виходила заміж у короткій рожевій сукні

Вбрання нареченої також підпадало під модні тенденції.

Тендітна наречена у ніжній сукні позує з коханим.

Весільні сукні 50 років тому демонстрували ніжність і скромніть наречених, тому ви не зустрінете занадто глибоких декольте й міні-спідниць.

Ніжна наречена 50 років тому.

Якщо сім'я могла дозволити собі дорогу сукню, її замовляли у кравця. Якщо ж не було коштів – то наречена йшла під вінець у найкрасивішій сукні зі свого гардероба.

Весільне фото з 1930-х років

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