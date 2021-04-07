З Благовіщенням! Листівки та привітання до свята
Православні віряни в Україні та інших країнах світу 7 квітня відзначають велике свято – Благовіщення. Цього дня християни згадують про благу звістку, яку архангел Гавриїл приніс Діві Марії – майбутнє народження в неї Ісуса Христа.
У храмах напередодні свята служать всеношну, а 7 квітня після Божественної літургії за звичаєм випускають у небо білих голубів – символ вісті про прихід Спасителя, Який дарує людям свободу. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав яскраві привітання з Благовіщенням у віршах і прозі, листівки, картинки та відео з побажаннями.Вірші, смс і проза в Благовіщення
З Благовіщенням вас я вітаю!
Світлої радості в житті бажаю.
Нехай сьогодні до вас ангел прийде
І благу звістку вам принесе.
Нехай гармонією світ вас зустрічає,
Нехай для вас у небі сонце сяє.
І пребуде нехай знову і знову
З вами віра, надія та любов!
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Поздравляю с Благовещением вас!
Пусть будет в жизни все благополучно!
Пусть неудачи все минуют вас,
Пусть улыбается счастливый случай!
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Звістка благая прийшла,
Будьте щасливими, люди!
Хай не буде образ,
І нехай горя не буде!
Вам добра я бажаю,
І світла в душі,
Лише хороших і добрих
Вам завжди новин!
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Поздравляю с Благовещеньем,
Теплых дней и солнечных желаю,
Божья Мать пускай поможет в жизни вам,
От печалей и невзгод оберегая.
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Вітаю з великим християнським святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Нехай все в житті приносить душевне задоволення, спокій, мир і гармонію. Нехай оселя повниться затишком і достатком. Нехай чистими будуть помисли та дії. Щастя вам, благих вістей, добра й любові. Нехай ваша віра буде міцною і непохитною!
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С Благовещением вас! Пусть добрые вести приходят в ваш дом как можно чаще, пусть Господь ведет вас дорогой мира, любви, благодати, пусть сердце таит светлую надежду и искорку доброты.
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці та від чистого серця хочу побажати цінувати своє життя і бути вдячним Богові за все гарне, що він послав, дорожити кожним світлим моментом щастя і вірити в свої сили, кожного дня отримувати благу і добру звістку та ніколи не втрачати віри і любові.Картинки та листівки до Благовіщення
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Раніше OBOZREVATEL розповідав, як відзначається Благовіщення, а також чи є піст у свято і чи можна працювати.
За матеріалами: pozdravok.ru.