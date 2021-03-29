Церковні свята в квітні 2021 року: коли Вербна неділя, Лазарева субота і Страсний тиждень

У квітні 2021 року православні віряни в Україні відзначають кілька важливих церковних свят, таких як Благовіщення Пресвятої Богородиці, Вербна неділя, Собор Архангела Гавриїла, Чистий четвер, Лазарева субота та інші.

Крім того, весь перший місяць весни триває Великий піст, присвячений святкуванню Світлого Христового Воскресіння. Докладний церковний календар на квітень – далі в OBOZREVATEL.

3 квітня – Батьківська субота

Одна з трьох батьківських субот Великого посту, яка випадає на третю суботу святої Чотиридесятниці.

4 квітня – Хрестопоклонна неділя

Неділя Хрестопоклонна – третя неділя Великого посту. Цього дня ті, хто моляться в храмах, здійснюють поклоніння "Чесному Хресту Господньому".

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці

Благовіщення присвячено євангельській події – принесенню благої вісті архангелом Гавриїлом Діві Марії про майбутнє народження в неї Ісуса Христа.

10 квітня – Батьківська субота

Одна з трьох батьківських субот Великого посту, яка випадає на четверту суботу святої Чотиридесятниці.

11 квітня – Неділя Іоанна Лествичника

Неділя Іоанна Лествичника – четверта неділя Великого посту. Цього дня церква звершує пам'ять святого Іоанна Лествичника – християнського святого, богослова, автора великого богословського твору "Лествиця".

17 квітня – Похвала Пресвятої Богородиці

Свято також відоме в православ'ї як Субота Акафіста. Цей день присвячено вдячності Пресвятій Богородиці, чия ікона допомогла захистити Константинополь від руйнування в 9 столітті.

18 квітня – Неділя преподобної Марії Єгипетської

Неділя преподобної Марії Єгипетської, однієї з найбільш шанованих святих у православ'ї, щорічно припадає на п'яту неділю Великого посту.

24 квітня – Лазарева субота

Лазарева субота – субота шостого тижня Великого посту. Цього дня згадують диво воскресіння Ісусом Христом праведного Лазаря.

25 квітня – Вербна неділя (Вхід Господній в Єрусалим)

Вхід Господній в Єрусалим – двонадесяте свято, яке відзначається в шосту неділю Великого посту, за тиждень до Великодня, і присвячено урочистому в'їзду в Єрусалим Ісуса Христа.

26 квітня – 2 травня – Страсний тиждень

Страсна седмиця – тиждень, що передує Великодню та під час якого згадується Таємна вечеря, суд, розп'яття і поховання Ісуса Христа.

26 квітня – Великий понеділок

Понеділок Страсного тижня. Цього дня згадується старозавітний патріарх Йосип, проданий братами до Єгипту, як прообраз Спасителя, Який страждає, а також євангельське оповідання про прокляття Ісусом безплідної смоковниці, символу душі, що не приносить духовних плодів – істинного покаяння, віри, молитви та добрих справ.

27 квітня – Великий вівторок

Цього дня згадується викриття Ісусом фарисеїв і книжників, а також притчі, сказані Спасителем в Єрусалимському храмі: про данину кесареві й про воскресіння мертвих, про Страшний суд і кінець світу, про десять дів і таланти.

28 квітня – Велика середа

Велику середу присвячено скорботним спогадам про рішення Іуди Іскаріота зрадити свого Вчителя за 30 срібняків. Також згадується грішниця, яка, омивши сльозами і помазавши дорогоцінним миром ноги Христа, підготувала Його таким чином до поховання.

29 квітня – Великий четвер

У Великий четвер християни згадують про чотири події: Таємну вечерю, омивання Ісусом Христом ніг учням, Молитву Спасителя в Гетсиманському саду, зраду Юди.

30 квітня – Велика п'ятниця, пам'ять Преподобного Зосими

Велика п'ятниця – п'ятниця перед Великоднем, присвячена спогадам про суд, розп'яття і хресну смерть Спасителя. Цього дня прийнято нічого не їсти до закінчення богослужбового чину поховання Плащаниці Ісуса Христа.

Преподобний Зосима, ігумен Соловецький – один із засновників Соловецького монастиря: покровитель бджільництва (у народному календарі 30 квітня – Зосима Бджільник).

З 1 по 30 квітня 2021 року триває багатоденний Великий піст.

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