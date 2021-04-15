Похвала Пресвятої Богородиці 2021: молитва, традиції та заборони свята

Похвала Пресвятої Богородиці, або Субота Акафіста, 2021 року випадає на 17 квітня. Це православне свято, присвячене прославлянню Божої Матері.

Відзначається воно в суботу п'ятого тижня Великого посту, тому дата торжества змінюється з року в рік. Про головні традиції і заборони свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Святкування Суботи Акафіста було встановлено в 9 столітті. Воно присвячено вдячності Божої Матері, чия ікона допомогла захистити Константинополь від руйнування.

Так, 626 року столицю Візантії оточили скіфи й перси. Жителі, яким загрожувала смерть, зібралися в храмі Святої Софії та стали підносити молитви Богу за спасіння.

Патріарх Сергій з іконою Пресвятої Богородиці обійшов хресним ходом місто, а потім опустив у води протоки ризу Божої Матері та, як сказано в літописі, море закипіло, ворожі судна потонули і ворог відступив.

Спочатку свято відзначали лише в Константинополі, де у Влахернському храмі зберігалися чудотворна Влахернська ікона Богородиці, а також риза і пояс Діви Марії. Згодом субота Акафіста була внесена в богослужбові книги, ставши загальним для східної церкви святом.

Акафіст до Пресвятої Богородиці в храмах здійснюється напередодні суботи, ввечері в п'ятницю на утрені.

Цього дня священнослужителі рекомендують відвідати службу, помолитися і оспівати хвалу Божій Матері за все добре, що відбувається за її молитвам і заступництвом.

У тексті акафісту до Богородиці звертаються словом "взбранна", що в перекладі з церковнослов'янської означає "непереможна".

У саму Суботу Акафіста православні храми служать Божественну літургію.

Святкове богослужіння покликане нагадати про диво, що сталося, а також зміцнити віру й показати, ким може стати земна людина подібно до Пресвятої Богородиці – Цариці Неба і Землі. Адже церква завжди підкреслює, що до святості покликаний кожен.

У суботу п'ятого тижня Великого посту вірянам дозволяється варена й тушкована їжа з олією, а також трохи вина. М'ясо, риба, яйця, молоко залишаються під забороною.

Як і в будь-яке інше церковне свято, особливо актуальною є заборона сваритися, лаятися, допускати будь-які негативні емоції.

Також, за канонами Великого посту, у цей період не можна вінчатися, виконувати подружній обов'язок, віддаватися ліні, надмірним веселощам і гучним розвагам.

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