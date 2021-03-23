Коли католицький Великдень 2021 року: дата, традиції та заборони свята

Католицький Великдень 2021 року відзначається 4 квітня – майже за місяць до православного, який випадає на 2 травня.

Це головне церковне свято, присвячене спогаду про чудесне воскресіння Ісуса Христа. Воно є перехідним: дата Великодня щороку розраховується за місячно-сонячним календарем, але завжди випадає на неділю. OBOZREVATEL розповідає про особливості традицій свята в католиків.

Чому дати Великодня в православних і католиків відрізняються

Православні й католики під час обчислення дати Пасхи використовують різні календарі. Так, більшість православних помісних церков відзначають Світле Христове Воскресіння в одну з дат у період із 4 квітня по 8 травня включно (з 22 березня по 25 квітня за старим стилем – юліанським календарем).

Католицька церква, зі свого боку, використовує з 1582 року григоріанський календар, унаслідок чого свято часто відзначається раніше від єврейського Песаха або збігається з ним, а також може випереджати православний Великдень більш ніж на місяць.

Православні й католики під час обчислень дати Пасхи використовують різні календарі Pexels

Традиції Великодня в католиків

За день до Світлого Воскресіння Христового католицькі храми здійснюють обряд благословення вогню і води і запалюють великодню свічку. Останню як оберіг віряни несуть додому, а святою водою одразу ж вмиваються і дають її дітям.

У церкві прийнято освячувати ритуальну їжу. Крім того, в суботу, напередодні свята, священики ходять з цією метою по домівках своїх прихожан.

За день до Світлого Воскресіння Христового католицькі храми здійснюють обряд благословення вогню і води і запалюють великодню свічку Pixabay

Як і в православних християн, у католиків існує традиція фарбувати яйця до свята. Крашанки – головний символ католицького Великодня. Ними обмінюються, грають у різні ігри: котять або стукають одне об одне.

Ще один символ свята – великодній кролик, символ процвітання і сили природи. Згідно з повір'ям, у ніч на Великдень він ховає крашанки в будинку, а вранці дітям потрібно відшукати всі його подарунки.

Крашанки і великодній кролик – головні символи католицького Великодня Pexels

У вигляді кролика роблять випічку та шоколадні фігурки, якими прикрашають стіл поряд зі свічками, весняними квітами й декоративними пасхальними кошиками.

Вранці на Великдень віряни вирушають на службу до костелу, а потім всією сім'єю збираються за святковим сніданком, який містить у собі страви з яєць: омлет, яєчню, яйця бенедикт.

Крашанки – головний символ католицького Великодня Pexels

На обід запрошують родичів. До столу подають святкові страви з м'яса, здобні булочки та кекси з глазур'ю, що схожі на паски.

На Великдень католики за традицією дарують подарунки рідним і хрещеним; діти й молодь ходять по домівках зі святковими піснями та привітаннями.

Католицький Великдень відзначається протягом тижня. У цей час віряни відвідують богослужіння, різні заходи та вистави на біблійні теми, "б'ються" крашанками.

Великдень у католиків 2021 року відзначається 4 квітня Pexels

Що не можна робити у Великдень католикам

Нудьгувати і сидіти вдома на Великдень – це вважається поганою прикметою.

Займатися важкою фізичною працею.

Вдаватися до веселощів і розваг, влаштовувати гучні вечірки у Страсну п'ятницю. У деяких країнах за це навіть штрафують.

Окрім того, не можна різати хліб (тільки ламати), їсти до виносу плащаниці, пити воду, забивати цвяхи, займатися косметичними процедурами – день варто провести в тиші і молитвах.

Навести порядок удома католики, як і православні, також намагаються до настання Великої п'ятниці.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, у які дати відзначається Великдень у православних і католиків у 2021-2030 роках. Дата найважливішого християнського свята не є фіксованою і змінюється з року в рік.