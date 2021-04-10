День братів і сестер: листівки і привітання зі святом

У неділю, 10 квітня, відзначається День братів і сестер. Найбільш популярним це свято є у Великобританії, Канаді, Індії, Європі, а в США має статус національного (National Siblings Day). Ініціатором свята 1997 року стала американка Клаудія Еварт – вона вирішила заснувати його в пам'ять про своїх рідних брата і сестру, яких втратила в ранньому віці. Дата заходу – 10 квітня – є днем народження сестри Еварт.

Цього дня прийнято казати теплі слова рідним, дарувати подарунки й збиратися за сімейним застіллям. До свята OBOZREVATEL зібрав яскраві привітання у віршах і прозі, листівки та відео.

В день сестер и братьев

Крепких всем объятий,

Теплых отношений,

Радостных мгновений.

Жить без ссор старайтесь,

Чаще обнимайтесь,

Помощь предлагайте

И не предавайте.

***

Я вас вітаю

З Днем сестер і братів,

Любові, добра і миру

Вам побажаю.

Щоб жили завжди дружно

І не знали сварок,

Адже нікого рідніше немає

Братів і сестер.

Бажаю, щоб завжди ми

Пліч-о-пліч стояли,

Силу крові, роду

Любов'ю зміцнювали.

***

Мой самый близкий человек,

Пусть в судьбе твоей навек

Все сложится удачно,

Решатся все задачи!

Крепкого здоровья, смеха,

Денег, радости, успеха.

Пусть мечты сбываются и счастьем отражаются!

***

Вітаю з Днем братів і сестер! Бажаю, щоб наші брати і сестри, по відношенню до нас, а ми, по відношенню до них, були справжніми, а не формальними, близькими та рідними людьми!

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В этот день хочу пожелать тебе быть лучшим братом/сестрой в этом мире, дарить свое добро, любовь, сострадание и невероятную поддержку каждый день, никогда не ощущать одиночество и знай, что у тебя есть надежное плечо несмотря ни на что.

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У цей прекрасний день я щиро вітаю з чудовим святом – днем братів і сестер, і бажаю гарного настрою і нових зустрічей з найближчими і дорогими людьми – сестрами і братами, щоб кожна мить у колі сім'ї приносила радість і наповнювала серце теплом і турботою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше письменник і мотиваційний спікер з США Джек Кенфілд назвав список "небезпечних" слів і виразів, які відлякують "удачу".

За матеріалами: pozdravok.ru.