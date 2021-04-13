Чистий четвер 2021 року: дата та що обов'язково треба зробити перед Великоднем

Великий четвер, або Чистий четвер, 2021 року в православних християн випадає на 29 квітня. Це один із головних днів Страсного тижня, коли віряни згадують про чотири події, описані в Євангелії: Таємну вечерю, омивання Ісусом Христом ніг учням, молитву Спасителя в Гетсиманському саду та зраду Іуди Іскаріота.

У народі Чистий четвер пов'язаний із традицією весняного очищення. У свято прийнято прибирати вдома, випікати паски й фарбувати яйця. Детальніше про головні традиції, заборони і прикмети Великого четверга читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Великий четвер присвячено останнім дням Ісуса Христа перед розп'яттям. На богослужіннях цього дня згадують про Таємну вечерю, під час якої Спаситель омив ноги своїм учням, показавши приклад глибокої любові та смиренності.

Крім того, під час останньої трапези з апостолами Ісус встановив обряд великого Таїнства Євхаристії – Святого Причастя, переломивши хліб і роздавши його учням. Також цього дня Спаситель молився в Гетсиманському саду, був зраджений Іудою Іскаріотом, заарештований первосвящениками та посаджений у в'язницю.

У православних храмах у Великий четвер проходять богослужіння зі співом, читанням Євангелія та освяченням миро. Після служби здійснюється обряд омивання ніг, що нагадує про те, що Ісус Христос омив ноги своїм учням на Таємній вечері.

Віряни сповідаються в гріхах і причащаються. Увечері проходить служба з читанням 12 Євангелій, під час якої парафіяни тримають у руках запалені свічки. Останні після служби приносять додому: вважається, що страсна свічка захищає оселю від пожеж і хвороб.

За народною традицією, у Чистий четвер потрібно прибрати хату і прикрасити її до Великодня. Також господині печуть паски, фарбують яйця та готують інші святкові страви.

Вважається, що цього дня потрібно скупатися до сходу сонця. За повір'ям, такий ритуал допомагає "змити" гріхи і зміцнити стан духу.

Наші пращури вірили, що, прокинувшись, кожен у родині повинен вмитися водою, в якій на ніч залишали річ зі срібла. У народі казали, що таке вмивання гарантує красу, здоров'я, а також захист від пристріту.

Одна з головних традицій Чистого четверга – ретельне прибирання. Господині перуть, прибирають, позбавляючись від усього непотрібного, миють ікони.

Брудну воду після прибирання виливають за межами оселі, бажано там, де нічого не росте, – в каміння або на дорогу, щоб уникнути неприємностей. У прибраному будинку запалюють лампадки та свічки.

Чистий четвер вважається сприятливим днем для стрижки. За прикметою, разом з обрізаним волоссям йдуть пристріт і псування.

У ніч на Чистий четвер або вранці здавна готували четвергову сіль, або "чорну" сіль. Кожен член сім'ї, скупавшись, мав кинути жменю солі до горщика. Така сіль вважалася оберегом, який був покликаний захищати оселю протягом року.

Четвергову сіль запікали в печі або святили в церкві; її використовували як приправу до великодніх страв, а залишки зберігали за іконами і застосовували як ліки. Також із неї робили спеціальні обереги, які носили на шиї.

Сваритися, злитися, конфліктувати – варто зосередитися на духовному очищенні.

Їсти м'ясо, яйця, рибу, молоко – за канонами Великого посту, в Чистий четвер православним приписано сухоїдіння.

Готувати великодні страви до прибирання і купання.

Співати, танцювати, влаштовувати гучні розваги, вживати алкоголь, ворожити.

Давати в борг гроші або речі, особливо кухонне начиння, щоб добробут не пішов із дому.

Жаліти, викидаючи старі речі.

Залишати безлад і бруд у хаті. Весь посуд повинен бути вимитим, а білизна – випраною.

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