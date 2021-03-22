22 березня: що не можна робити, прикмети на свято Сороки і іменинники

22 березня православна церква вшановує пам'ять 40 мучеників Севастійських. У народному календарі на понеділок припадає свято Сороки. У світі цей день відомий як Всесвітній день водних ресурсів.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 22 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День ангела 22 березня відзначають Олександр, Олександра, Олексій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Михайло, Наталія, Микола, Петро, Сергій, Валерій.

Життя святих мучеників, пам'ять яких Свята Церква святкує 22 березня, залишили глибокий слід в історії християнської віри. 40 мучеників, у Севастійському озері замучених, загинули на початку IV століття. Всі вони були воїнами, але військовим званням і почестям віддали перевагу званню воїнів Христових, зберігши відданість і вірність Христу до самої смерті.

Їхній подвиг полягав у тому, що вони не піддалися земним насолодам, а залишилися вірні своєму Господу. Так, 39 мучеників простояли всю ніч в холодному озері Севастійському, коли на березі їх чекала розтоплена спекотна лазня.

Один з них перестав сподіватися на те тепло, яке дає Господь наш Ісус Христос, і кинувся до цієї натопленої лазні. Але як тільки вступив на її поріг, відразу ж упав як мертвий. Бачачи те, що 39 мучеників залишилися живі, попри нестерпний холод, воєначальники Лисий і Агріколай вирішили роздрібнити їхні кістки, щоб ті померли в муках.

Головна прикмета цього народного свята пов'язана з випіканням птахів з тіста. Їх ще називали жайворонками, куликами та тетерками. Також робили коржики у вигляді сонця.

22 березня було виготовити рівно сорок штук такого печива – за кількістю загиблих мучеників в цей день. Для цього використовували пружне, добре вимішане тісто, а замість мастила застосовували солодкий міцний чай.

Молодь в це свято влаштовувала свої забави. Дівчата збиралися на танці, де виконували спеціальний обряд замикання зими й розмикання весни. Вони розривали сорок мотузочок або розламували сорок паличок. Ця дія, на думку наших предків, розривала пута злих духів, що сковують землю взимку, і сприяла настанню весни. Потім починалися масові гуляння.

На честь весни в цей день наряджають дерева паперовими квітами, яскравими стрічками, дзвіночками, щоб весна швидше вступила у свої права.

Щорічно 22 березня у світі відзначають Всесвітній день водних ресурсів. Ідея його проведення вперше прозвучала на Конференції ООН з охорони навколишнього середовища та розвитку (ЮНСЕД), яка відбулася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро.

Мороз 22 березня обіцяє гарний врожай проса.

Якщо в цей день вдарить грім – це означає, що варто готуватися до голодного року.

Теплий вітер обіцяє дощове літо.

Багато галок і сорок в цей день літає – до швидкого потепління.

22 березня не можна лінуватися, а краще приготуватися до зустрічі весни й задобрити її традиційною випічкою.

Не можна працювати для своєї вигоди та прибирати в будинку в це церковне свято.

Також заборонено вживати їжу тваринного походження, однак рослинну олію і вино можна додати у свій сьогоднішній раціон.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на березень 2021 року.