1 квітня: як з'явився звичай розігрувати в День сміху та як його відзначають у різних країнах

Щорічно 1 квітня в усьому світі відзначається День сміху, або День дурня. Головна традиція цього популярного свята – розігрувати інших та жартувати одне над одним.

Про версії походження Дня сміху та про те, як його святкують у різних країнах, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Єдиної точки зору щодо походження свята наразі не існує. Згідно з однією з версій, День сміху є тісно пов'язаним із давнім звичаєм проводів зими, а також із культом давньоримського бога сміху. На честь останнього влаштовували святкування, традиції якого, як вважається, згодом поширилися по всьому світу.

Крім того, свято пов'язують з курйозною подією XVІ століття, що відбулася в Європі. 1564 року король Франції Карл IX своїм указом переніс святкування Нового року з 1 квітня на 1 січня.

Але частина французів продовжили відзначали по-старому, у зв'язку з чим за ними закріпилося прізвисько "першоквітневі дурні"; їх висміювали та всіляко розігрували.

До України День сміху, як припускають вчені, прийшов у XVІІІ столітті з Німеччини. У народі його називали "брехливим днем", або "Марією-брехухою": за старим стилем 1 квітня – день пам'яті однієї з найбільш шанованих святих – Марії Єгипетської.

Традицію розігрувати в День дурня підтримують по всьому світу. В США 1 квітня школярі кидають на дорогу прив'язаний гаманець або чіпляють іншим на спину напис "Чекаю стусана". Розіграші можна почути і в ЗМІ, але потім ведучий обов'язково повідомляє, що новина була жартом.

У Німеччині є популярним звичай давати дітям і дорослим нездійсненні доручення – in den Aprill schicken ("посилати когось у квітень", тобто обманювати). Схожа традиція існує в Чехії, Словаччині, Польщі, Фінляндії та Литві.

У Франції та Італії людину, яка повірила в першоквітневий розіграш, називають "квітневою рибою". Цього дня прийнято підсипати в цукорницю сіль, додавати до десертів перець, чіпляти на спини перехожих паперових риб, друкувати неправдиві повідомлення в пресі.

В Англії 1 квітня відзначають жартами й розіграшами суворо до полудня – після цього часу затію можуть сприйняти як образу. У Шотландії свято відоме як День зозулі, що відзначається 1 і 2 квітня. Ті, кого розіграли в ці два дні, весь рік вважаються "дурнями".

У Португалії в День сміху прийнято всіх підряд обсипати борошном, причому обтрушувати його з себе – погана прикмета.

А в Нідерландах 1 квітня намагаються розіграти якомога більше знайомих. Найчастіше придумують абсолютно неймовірні події, що нібито пролунали в ЗМІ. До слова, журналісти також не марнують можливості розіграти свою аудиторію, створюючи сюжети про неймовірні досягнення науки або, наприклад, про приїзд знаменитостей до якогось глухого закутка.

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