У моду повертається тренд із 70-х. Фото

Любов Блажко
Любов Блажко
Мода
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70-ті повертаються: як правильно носити стиль печворк в 2021

У цьому сезоні стиль печворк знову стає популярним через свою універсальність. Адже мода під час пандемії теж змінилася: тепер люди націлені на більш дбайливе споживання речей.

Вперше тренд з'явився в 70-х роках, коли модниці доношували старий одяг, зшиваючи і постійно переробляючи його. Про це пише видання Elle (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

В 2019 стиль печворк з'явився на показах Tom Ford, Missoni, Chloe, а також українського бренду Ksenia Schnaider. А джинси, які були створені з різних шматочків деніму, знайшли широку популярність не тільки в Україні, а й в усьому світі.

Такі знаменитості як Ельза Хоск, Бланка Міро і Емілі Сіндлев демонструють в своїх блогах цей тренд, поєднуючи його з простими худі, грубими черевиками, в'язаними кардиганами та шовковими брюками.

Marques`Almeida.
Bon Prix.
Diesel.
Ksenia Schnaider.
Dolce & Gabbana.

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