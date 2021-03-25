У моду повертається тренд із 70-х. Фото
У цьому сезоні стиль печворк знову стає популярним через свою універсальність. Адже мода під час пандемії теж змінилася: тепер люди націлені на більш дбайливе споживання речей.
Вперше тренд з'явився в 70-х роках, коли модниці доношували старий одяг, зшиваючи і постійно переробляючи його. Про це пише видання Elle (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
В 2019 стиль печворк з'явився на показах Tom Ford, Missoni, Chloe, а також українського бренду Ksenia Schnaider. А джинси, які були створені з різних шматочків деніму, знайшли широку популярність не тільки в Україні, а й в усьому світі.
Такі знаменитості як Ельза Хоск, Бланка Міро і Емілі Сіндлев демонструють в своїх блогах цей тренд, поєднуючи його з простими худі, грубими черевиками, в'язаними кардиганами та шовковими брюками.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Яке взуття потрібно носити цієї весни. Стиліст Катерина Полякова розповіла, що є універсальні моделі взуття (база) і повна їхня протилежність – антитренди, які можуть зіпсувати образ. Тут важливо не помилитися, щоб завжди виглядати надзвичайно.