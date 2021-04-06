Сукні з відкритою спиною: названо трендові варіанти на весну-2021

Сукні з відкритою спиною – найсексуальніший і одночасно найелегантніший тренд весни, який зробить ваш образ незабутнім. Серед популярних моделей цієї речі – трикотажні, квіткові, з ланцюжком і багато інших.

Їх можна носити як з кросівками, так і з човниками на каблуці. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з трендовими моделями.

Трикотажні

Трикотажна сукня із закритими грудьми та відкритою спиною стала справжнім модним хітом весни 2021 року. Таку модель можна поєднувати з човниками на каблуці або ж з лофери. Не забувайте також про трендові прикраси.

Трикотажна сукня з відкритою спиною Instagram iziangus

Сукня з відкритою спиною Instagram michellemdriscoll

В квіти

Квіткові принти, вишивки та аплікації на вбранні відразу створюють весняний настрій. А виріз на спині додає ще більше чарівності. Якщо хочете надати своєму образу елегантності й, водночас зухвалості, – поєднуйте цю сукню з кросівками. Також ідеально під неї підійдуть біркенштоки, балетки або босоніжки.

Квіткова сукня з відкритою спиною Instagram michellemdriscoll

Квіткова сукня з відкритою спиною Instagram michellemdriscoll

З ланцюжком

Масивні ланцюги стали головною прикрасою цієї весни. А сукня з відкритою спиною і ланцюжком – модне комбо. Є моделі в яких ланцюжок "вбудований за замовчуванням". Але ніхто вам не забороняє під просту сукню з оголеною спиною одягнути сотуар – довге кольє, яке носять, перекинувши назад.

Сукня з відкритою спиною і ланцюжком Instagram rosiehw

Сукня з відкритою спиною і ланцюжком Instagram lisaholdshteyn

Зі шлейкою

Сукня з відкритою спиною, прикрашена тонкими шлейками також знаходиться на піку моди навесні-2021. Ця модель виглядає особливо жіночно і сексуально.

Сукня з відкритою спиною, прикрашена тонкими шлейками Instagram lisaholdshteyn

Сукня з відкритою спиною, прикрашена тонкими шлейками Instagram lisaholdshteyn

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