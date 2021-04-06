Платья с открытой спиной: названы трендовые варианты на весну-2021
Платья с открытой спиной – самый сексуальный и одновременно элегантный тренд весны, который сделает ваш образ незабываемым. Среди популярных моделей данной вещи – трикотажные, цветочные, с цепочкой и многие другие.
Их можно носить как с кроссовками, так и с лодочками на каблуке. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с трендовыми моделями.
Трикотажные
Трикотажное платье с закрытой грудью и открытой спиной стало настоящим модным хитом весны 2021 года. Такую модель можно сочетать с лодочками на каблуке или же с лоферами. Не забывайте также о трендовых украшениях.
В цветы
Цветочные принты, вышивки и аппликации на наряде сразу создают весеннее настроение. А вырез на спине добавляет еще больше очарования. Если хотите придать своему образу элегантности и, в то же время дерзости, – сочетайте данное платье с кроссовками. Также идеально под него подойдут биркенштоки, балетки или босоножки.
С цепочкой
Массивные цепи стали главным украшением этой весны. А платье с открытой спиной и цепочкой – модное комбо. При этом есть модели в которых цепочка "встроена по умолчанию". Но никто вам не запрещает под простое платье с обнаженной спиной надеть сотуар – длинное колье, которое носят, перебросив назад.
Со шлеей
Платье с открытой спиной, украшенное тонкими шлейками также на пике модное весной-2021. Данная модель выглядит особенно женственно и сексуально.
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